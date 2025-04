Según Ramírez, la puesta en escena basada en la obra, publicada en 1981 por la Editorial Katún, permite “darnos cuenta de cómo ha cambiado la sociedad. Las ilusiones de las mujeres ya no son las mismas. El clasismo de hace 40 años reflejado en la obra hoy está mal visto e intentamos erradicarlo. Por otro lado, nos damos cuenta de que hay algo que no ha cambiado: la necesidad de los seres humanos por encontrar el amor o ser escuchados.

Capturar la esencia y maravilla del diálogo en la novela fue otro propósito de Ramírez. Los diálogos quizá no están gramaticalmente bien escritos; no obstante, sí capturan la esencia de la forma de hablar de esa época . Una tarea más complicada consistió en situar los capítulos del libro en un espacio con acciones que la novela no menciona. En lo particular, trabajé la adaptación para que sucediera casi todo en la casa de la señora Adela, aunque en algunas escenas la saco a la calle .

Luego, tomó a modo de metáfora la manera en que una mujer se arregla, desde que amanece en pijama hasta cómo termina lista a la perfección para ser vista por los hombres. En la obra se aprecia su intimidad, desde cómo se pone una peluca y se maquilla, hasta cuando se pone un vestido, asistida por su sirvienta .

Formado primero como cineasta, con una trayectoria de 25 años, Ramírez guarda una gran admiración por el trabajo de Jaime Humberto Hermosillo, quien en 1983 filmó Confidencias, protagonizada por Beatriz Sheridan y María Rojo. “En una clase de adaptación cinematográfica que impartía, al investigar sobre el guion de la cinta, me di cuenta de que era una adaptación de De pétalos perennes”.

Ramírez sabía que en 1984 Radio Educación había hecho una radio novela de la obra, estelarizada por Beatriz Sheridan y Leticia Perdigón, y dirigida por Luis Estrada. En su búsqueda frenética del libro, el director desconocía que se había puesto en escena, en 1983, para inaugurar el Teatro Wilberto Cantón. Finalmente localizó la novela en la Biblioteca México. Zapata se ha vuelto una figura de culto y deberíamos revalorarlo .

De pétalos perennes se presentará hoy y mañana a las 20:30 horas en El Circulo Teatral (avenida Veracruz 107, colonia Condesa) y continuará temporada a partir del 23 de julio con funciones todos los miércoles.