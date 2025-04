Ap

Jueves 17 de abril de 2025, p. 6

Casi a las 4 de la madrugada de ayer, un objeto brillante surcó los cielos de la capital mexicana extendiéndose sobre llanuras, volcanes y pequeñas ciudades.

Los videos de una bola de fuego sobrevolando el país y disolviéndose en una ráfaga de luz sobre la Ciudad de México causaron asombro en muchos y rápidamente se convirtieron en el combustible de memes humorísticos que circularon por las redes sociales.

No, el meteorito que explotó anoche no es excusa para hablarle a tu ex , escribió alguien en un mensaje de la red social X, antes Twitter, en el que se incluyó un video de dinosaurios caminando bajo una lluvia de meteoritos.

Pronto, fotos de meteoritos montadas con personajes de dibujos animados y chistes políticos inundaron Internet.

Pero científicos mexicanos se apresuraron a señalar que lo que se veía surcando los cielos no era un meteorito, sino un bólido. Y que no representaba ningún peligro.