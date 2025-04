Señaló que si bien se cuenta con opiniones de Protección Civil sobre la necesidad de intervenir vigas y lozas por el estado inconveniente en que se encuentran, esto implicaría violentar la orden judicial que impide realizar trabajos en el predio.

Spotmet refirió que el proyecto para oficinas y comercio, con una superficie total de construcción de 43 mil 890 metros cuadrados, no cuenta con dictamen de impacto urbano y la promoción de un polígono de actuación en 2022 se dio por no presentado al no subsanar dicha irregularidad, por lo que no cuenta a la fecha con un instrumento que autorice el proyecto en los términos que se pretendía.