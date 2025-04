Elba Mónica Bravo

El Fideicomiso del Centro Histórico logró que 15 niños centromericanos se incorporaran a la educación primaria entre el último trimestre del año pasado a marzo de 2025, luego de que directoras de planteles del primer cuadro aceptaron inscribirlos, mientras una asociación civil los apoyó con útiles y uniformes.

Sin embargo, las autoridades supieron que cuatro regresaron a sus países de origen junto con sus familias luego de la cancelación de las citas con las que intentarían llegar a Estados Unidos.

El fideicomiso informó que tiene siete menores que podrían incorporarse al sistema de educación básica en las siguientes semanas, al contar ya con su acta de nacimiento.