Alonso Urrutia y Alma Muñoz

Periódico La Jornada

Jueves 17 de abril de 2025, p. 24

La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, respaldó la postura de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, y del Congreso de la Ciudad de México de oponerse a otorgar permisos para la construcción de un desarrollo inmobiliario dentro del perímetro del Bosque de Chapultepec. Ambas partes hicieron muy bien en no validar un uso de suelo que permitiera edificaciones en esa zona .

La mandataria federal destacó que en la capital del país las modificaciones al uso de suelo las revisa y aprueba el Congreso local, a diferencia de lo que ocurre en el resto del país, donde los municipios tienen esas facultades. Esto obedece a que las alcaldías capitalinas no cuentan con todas las atribuciones de los municipios del resto del territorio nacional.