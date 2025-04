L

legaron de todo el mundo a Roma para debatir la propuesta de paz de Öcalan.

Los días 11 y 12 de abril partidos, sindicatos y movimientos sociales de Asia, África, Medio Oriente, América Latina y Europa se reunieron para debatir la propuesta anunciada el 27 de febrero. En realidad, la conferencia internacional ya se había planeado, y marcaba el segundo aniversario de la campaña mundial por la liberación física de Abdullah Öcalan. Los organizadores reivindicaron la importancia decisiva de una reunión, para debatir las oportunidades históricas que presenta la solución política de la cuestión kurda, como vía hacia la paz, tanto en Medio Oriente como en el resto del mundo .

El trabajo realizado por Öcalan desde la isla/prisión de Imrali en los últimos meses, mediante reuniones con una delegación del partido Dem, proporcionó un impulso al debate político, similar al que Magic Johnson daba a sus equipos en la NBA. En Roma, donde comenzó la odisea de Öcalan en 1998 en la búsqueda de construir una propuesta de paz y que luego se materializó en el secuestro, en Kenia, por los servicios secretos turcos en 1999, llegaron casi 400 personas delegadas por sus organizaciones, procedentes de 16 países y cuatro continentes.

La campaña Libertad para Abdullah Öcalan, una solución a la cuestión kurda ha pasado por conciertos, debates, marchas, resoluciones políticas, tomas de posición públicas. Y ahora, tras la carta del 27 de febrero, tiene una base material, una propuesta de choque y paz , con qué medirse. Ömer Öcalan, sobrino de Apo y parlamentario, recordó cómo el texto leído públicamente en febrero era una mediación entre su tío y el gobierno turco. Así que no se pudo decir todo, no se explicitó todo; pero se recordó y reiteró que esto no es una rendición, al contrario: nada cambiará si Turquía no reconoce al pueblo kurdo, y nada cambiará si Öcalan no es liberado.