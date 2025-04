Ocho. No todos los judíos alemanes aceptaron ser trasladados a Palestina. Con todo, se calcula en 60 mil los que llegaron en barcos que ondeaban banderas con esvástica. Y muchos para recibir, clandestinamente, entrenamiento militar de la Gestapo con el fin de desestabilizar a los ingleses.

no. En la primera mitad del siglo XX, cuantiosos ismos eurocentristas se anticiparon a los desquicios éticos y morales de nuestros días. Siglo que empezó con futuristas que idolatraban el fascismo, dadaístas que renegaban de la lógica, surrealistas que se inspiraban en la teoría del inconsciente de Freud, liberales que mistificaban la democracia, y estalinistas que degradaban el marxismo a ideología científica del proletariado .

Nueve. En el contexto palestino, el Acuerdo Havara fue, parafraseando a Hegel, la primera parte de una historia que empezó como tragedia, dejando abierta la segunda que, parafraseando a Marx, siguió como farsa. Por ejemplo, el video que a finales de febrero mostró a Donald Trump y Benjamin Netanyahu en el balneario de lujo de una Gaza imaginaria, rodeados de yates, mujeres bailando en la playa y estatuas del magnate de la melena dorada.

Diez. Creado con inteligencia artificial, el video alcanzó en pocas horas 15 millones de reproducciones en Instagram y, con el título Gaza 2025, ¿qué viene?, fue compartido más de 2 mil 500 veces en el sitio web Truth Social (propiedad de Trump). Días antes, en la Casa Blanca, en conferencia de prensa, Trump había dicho que imaginaba convertir a Gaza en la Costa Azul de Medio Oriente .

Once. Un sueño guajiro que Netanyahu (con pedido de captura internacional), replicó diciendo que su anfitrión estaba pensando fuera de la caja, con ideas frescas (4 de febrero). Y después, en vísperas de la reunión de reyes y presidentes de países árabes que se reunieron en El Cairo para tratar el destino de Palestina, el genocida propuso que Arabia Saudita podía crear un Estado palestino ya que “…tienen mucha tierra ahí” ( The Times of Israel, 9/2).

Doce. Ahora bien. El video de marras fue virtual, pero el proyecto inmobiliario impulsado por Jared Kushner (yerno de Trump) es real: expulsar 1.8 millones de palestinos. Por ende, y considerando aquello de que no se puede confundir a gobiernos con pueblos y sociedades, restaría saber qué piensan los habitantes de la entidad terrorista llamada Israel, acerca de limpiar la franja de Gaza de palestinos, reasentándolos en países vecinos.

Trece. En sondeo reciente del estadunidense Instituto de Políticas para el Pueblo Judió (JPPI, siglas en inglés del organismo creado por la Agencia Judía), reveló que ocho de cada 10 israelíes apoyan el plan de Trump. Y entre los judíos israelíes, específicamente, la encuesta reveló que sólo 3 por ciento se opuso al traslado por razones… morales.