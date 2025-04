Lilian Hernández Osorio

Miércoles 16 de abril de 2025, p. 8

Ningún país cumplirá los 17 Objetivos para el Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de la ONU, debido a que se les ha visto de manera aislada, cuando en realidad están interconectados y, por tanto, el avance o retroceso en uno puede mermar los resultados de otro, concluyen investigadores de diferentes institutos de la UNAM y del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnica de Buenos Aires, en un artículo publicado recientemente en la revista PLOS One.

El estudio recuerda que las metas para 2030 consisten en erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para la población mundial, las que 193 naciones se comprometieron cumplir; no obstante, no será posible porque no se ha evaluado con la debida profundidad la interconexión entre éstas y el contexto de cada nación.

Los investigadores Rafael Barrio, del Instituto de Física y el Centro de Ciencias de la Complejidad, y Julia Tagüeña, del Instituto de Energías Renovables de la UNAM, junto con los académicos Matías Núñez, del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Buenos Aires, explican que los ODS necesitan cambios en la forma como los países avanzan, ajustando la estrategia global actual.