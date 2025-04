C

uando llegó a Los Pinos ya mordía los talones de Vicente Fox el lío de Los Amigos de Fox, un manejo sospechoso de los recursos que usó en su campaña. Luego seguiría la compra de toallas de 4 mil pesos para las cabañitas de la señora Marta y el Vamos México, que fue un modo de la llamada primera Dama de succionar fondos de todos lados. Se les vinieron un escándalo tras otro y Fox comentó dolido: no me dejan disfrutar la Presidencia . Terminó muy mal. Ha tocado a Claudia Sheinbaum uno de los arranques de sexenio más difíciles de los últimos tiempos, pero no se queja ni se le borra la sonrisa. A la escasez de recursos y violencia que heredó, vino a sumarse el factor Trump. Lo último es el arancel de 20.91 por ciento a la exportación de jitomate. Estados Unidos es muy dependiente del jitomate mexicano , dijo, tenemos alta dependencia tanto nosotros para exportar como ellos para consumir y no es fácil que otros países puedan sustituirnos . Tenemos 90 días para dialogar; este proceso no es nuevo y siempre ha ganado México. Las posibles sanciones harían más caro este alimento en aquel país. Mencionó Claudia los casos del pollo y del cerdo; son productos que hacen competencia a los mexicanos. No habló de que pudiera responder con un arancel a su importación, pero tampoco está descartado de la mesa de negociaciones.

¿Quién le debe a quién?

Existe la idea de que Estados Unidos le presta dinero a México, pero no es así, al contrario; hasta fecha reciente, el Banco de México e inversionistas particulares habían adquirido alrededor de 45 mil millones de dólares de bonos de Tesorería del país vecino. China y Japón son los principales inversionistas, con sumas estratosféricas. Si retiraran su dinero crearían una situación de caos mundial. La guerra comercial desatada por Trump está minando la estabilidad del bono que durante décadas ha sido el activo más seguro del mundo, casi como el oro. El precio de los bonos se ha desplomado, llevando su rentabilidad a superar 4.5 por ciento. Alguna vez fue de cero por ciento. Lo que está ocurriendo es que la Tesorería tiene que pagar más a los inversionistas internacionales para que no se lleven su dinero a otro lado.

Harvardianos