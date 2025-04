Aclaración de la jueza Claudia Jiménez Teutli

C

on relación a la nota publicada este 13 de abril, que me menciona, me permito aclarar:

Mi decisión de no vincular a proceso a los padres se basó en un análisis exhaustivo de todas las pruebas que se revelaron en 13 horas de audiencia y no por la omisión de grabar el testimonio del menor.

Por tal motivo, requerí a la fiscalía a continuar la indagación incluyendo todas las líneas de investigación reveladas durante la audiencia. Algunos datos publicados no formaron parte de la audiencia que presidí, sino parecen ser resultado de esa investigación posterior.

Debe aclararse también que, pese a que en aquel momento se me pidió pronunciarme sobre la convivencia del menor con sus padres, fui clara al establecer que esa era responsabilidad exclusiva del DIF o los jueces en materia familiar. En ese momento, el cuidado del niño estaba en manos de la familia de la señora Zavala.

Mi compromiso es y seguirá siendo con la justicia, la legalidad y el estado de derecho.

Claudia Jiménez Teutli

Jueza de la Ciudad de México en materia Penal del Sistema Procesal Acusatorio

Respuesta de la reportera

De acuerdo con la grabación de la audiencia de 13 horas a la que he tenido acceso, sobre las declaraciones del niño de seis años con una discapacidad que presuntamente fue abusado por su padre biológico, Héctor Tenorio Rodríguez, y que narro en mi reportaje publicado este domingo, titulado Padre abusa de su hijo y abuela lo denuncia; no lo vinculan a proceso , la jueza Claudia Jiménez Teutli dijo textualmente:

No puedo reconocer un nivel de credibilidad en el relato del infante que me permita sustentar la acreditación de este hecho.

Asimismo, en dicha audiencia, la jueza se refirió a la denuncia de la abuela materna, Dioselina Zavala González: “Lo primero que hay que establecer es que a ella no le constan los hechos. En su caso, si tiene algún rol probatorio, es como una testigo de oídas, una testigo por referencia de terceros (el testimonio del niño), una testigo que ya desde abril y febrero tiene un sesgo, una sospecha y una especulación sobre lo que puede estar ocurriendo. Y bajo ese mismo sesgo puede estar interpretando los indicios que este apreciando… sin explicar cómo, ella le aplicó una revisión proctológica al infante”.

Con este razonamiento, la jueza Jiménez Teutli decidió no vincular a proceso a Tenorio Rodríguez, desestimando las declaraciones del menor quien, con lujo de detalles, narró los abusos sexuales que ha sufrido durante años y, lo que es peor, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de las Familias, DIF de la Ciudad de México, dirigido por Beatriz Rojas Martínez, determinó entregar el menor a la familia del padre denunciado.

¿Y el interés superior del menor?

Sanjuana Martínez

