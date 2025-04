Urgen programas de prevención: Jiménez Lona

El secretario de Gobierno e integrante el Sistema de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (Sippina) del estado, Jorge Jiménez Lona, reconoció que es importante la aplicación de nuevos programas y políticas públicas de prevención. Puntualizó que los infantes no deberían ser usados para actividades ilícitas o estar en ambientes delictivos; “vemos que en ocasiones son utilizados tanto para la venta (de droga), temas de halconeo, incluso ya como sicarios en algunos casos lamentables”, añadió.

Sin lugar a dudas hay mucho trabajo por hacer, pero también no puedes culpar sólo al gobierno; éste no va a resolver todo si no hay cooperación, si no hay participación ciudadana , sostuvo.

En tanto, el Sippina no ha establecido políticas públicas para identificar a menores que viven en entornos peligrosos que pongan en riesgo su vida, reconoció la procuradora de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, Teresa Palomino Ramos.

Sobre los asesinatos que se comenten en ataques armados, la funcionaria dijo que es un tema que le corresponde a la FGE.

Refirió que en la dependencia a su cargo atienden situaciones de niños maltratados por sus padres e intervienen con un cuerpo especializado de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado para evitar que suceda una cuestión donde pierdan la vida .

No obstante, la procuraduría no ha separado a menores de su núcleo familiar porque sus padres o tutores estén inmiscuidos en actividades ilícitas, reconoció.