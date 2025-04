Jorge Caballero

Periódico La Jornada

Miércoles 16 de abril de 2025, p. 8

La plataforma de streaming Max estrenó la miniserie documental Culiacanazo: Herederos del narco, que presenta de manera profunda y humana los hechos que marcaron un antes y un después en el tema de la seguridad pública de México. En entrevista con La Jornada, Fátima Lianes directora de la serie confesó: “En ese momento en concreto, el hecho en sí del Culiacanazo es que abre un tema mucho más amplio y eso nos dio pie a contar una historia mucho más extensa que habla sobre las estructuras de poder dentro del narcotráfico y sus consecuencias a nivel humano y como esto es algo recurrente en México que está ocurriendo a lo largo de muchos años”.

Culiacanazo: Herederos del narco desentrañará la tragedia, la desinformación y las consecuencias políticas que se desataron en octubre de 2019 a raíz del fallido intento de detención de uno de los hijos del líder del cártel de Sinaloa, para entregarlo a Estados Unidos. Las repercusiones de esta operación desencadenaron una ola de violencia en Culiacán, así como una crisis de seguridad, que sigue tocando y afectando a miles de personas.

Fátima Lianes agregó: “pero sobre todo queríamos dar énfasis, digamos, a esas personas que viven en esos contextos de violencia, que sufren cada día acontecimientos como el Culiacanazo pero que se resisten, que continúan con sus vidas, que siguen luchando para cambiar la sociedad”.

Precisó: digamos que cuando ves la serie el contexto de violencia es el principio, luego se empieza a profundizar mucho más en las causas, en el porqué, de dónde venimos y hacia dónde vamos. La serie se abre a algo mucho más extenso y un tema que trasciende las fronteras y que no únicamente afecta a México sino de una forma global a toda la sociedad .

A lo largo de esta serie se explora también la compleja y dinámica relación entre México y Estados Unidos, el impacto del tráfico de fentanilo y las disputas internas por el control de uno de los grupos criminales más poderosos del mundo.

El Culiacanazo fue un operativo para capturar a Ovidio Guzmán, pero exactamente viene aderezado con muchos elementos, viene ornamentado con muchas cosas: “En realidad el hecho en sí ya es una historia digna de ser contada, no porque hubo un hecho como el Culiacanazo que ha gestado muchísimo a la vida de personas en la región y en otras partes, tiene muchas aristas, esta historia afecta a los habitantes de Sinaloa pero trasciende las fronteras el tema del tráfico de fentanilo es un tema que afecta y genera mucho sufrimiento no sólo en México sino también en la sociedad estadunidense. Familias sufren la pérdida de seres queridos en ambos lados de la frontera y era un tema que como digo no era sólo el Culiacanazo para contar una problemática mucho más extensa que nos afecta a todos y donde podíamos aportar un poco de luz en medio de esta oscuridad, para empezar a generar reflexiones y un debate sobre ¿qué está ocurriendo?, ¿por qué?, ¿por qué sigue?, ¿de dónde venimos?, y como dije antes ¿cómo es posible que se llegue a eso y hacia dónde vamos?; no es una historia que se haya acabado en 2019 o en 2023 sino sigue al día de hoy y que todavía los habitantes de Culiacán están sufriendo, siguen ahí resistiendo; entonces hay mucho que contar”.