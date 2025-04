Merry MacMasters

Miércoles 16 de abril de 2025

La violonchelista y cantante de origen cubano Ana Carla Maza realiza su Caribe World Tour, que tocará tierra en México el 12 de junio para una presentación en el Foro La Paz.

Basado en el repertorio de su disco Caribe (2023), rebautizado como Caribe Deluxe, la artista hará un viaje musical por esta región del mundo que incluye desde una cumbia colombiana, un son cubano, hasta un merengue de la República Dominicana, incluso, un tango argentino, todo con la finalidad de celebrar la vida de lo que es la cultura latinoamericana, señala la también compositora a La Jornada.

Para la nueva producción volvió a grabar la voz porque ha habido una evolución en Ana Carla Maza en los pasados años . También, creó nuevos arreglos para las canciones en lo que respecta a las trompetas y los instrumentos de viento: Los volví a mezclar y remasterizar. Ha sido una oportunidad para transformar un disco tan hermoso en algo aun más sabroso, más vivo, con la Ana Carla de hoy que es una mujer resiliente y apasionada. En ello se transmite toda esta energía, alegría y amor .

Artista artesanal

Caribe Delux, pues, es una edición muy cuidada, porque me gusta trabajar como un artista artesanal. Me gusta atender cada detalle. En este viaje musical se ve la riqueza del Caribe, su herencia africana, mestiza, su alegría y fuerza. Quise rendir un homenaje a nuestras raíces, como desde La Habana podemos hablar de Veracruz, Cartagena de Indias y Barranquilla, a través de un Caribe contemporáneo. Desde la tradición a la modernidad. Es un disco lleno de vida, feminidad y libertad . Mientras que Caribe se grabó en París, Caribe Delux se trabajó en Barcelona.

Maza proviene de Guanabacoa, un distrito y población de la provincia de La Habana, y de una familia de músicos. Fue allí donde empezó a estudiar el violonchelo. De niña me enamoré perdidamente del violonchelo desde la primera vez que lo escuché en un concierto de la Orquesta Sinfónica Nacional de Cuba, al que me habían llevado mis padres. Es un instrumento que me transmite la pasión y la conexión con el alma. Hasta el día de hoy es mi mejor amigo y siempre me acompaña a todos lados .