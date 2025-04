Alonso Urrutia y Alma Muñoz

Periódico La Jornada

Miércoles 16 de abril de 2025, p. 17

La presidenta Claudia Sheinbaum confió en que durante los 90 días que faltan para que entre en vigor la cuota compensatoria de 20.91 por ciento a los jitomates mexicanos exportados a Estados Unidos se alcance un acuerdo para evitar su aplicación. Reprochó que el Departamento de Comercio estadunidense no haya notificado al gobierno mexicano esta decisión, eso está mal , pues sólo se avisó a los abogados de los productores mexicanos.

Sheinbaum destacó que aun cuando el Departamento de Comercio decidiera mantener esta decisión –a pesar de que en sucesivas ocasiones México ha demostrado que no hay dumping en el precio de este producto–, no hay sustituto del jitomate mexicano en Estados Unidos, salvo un pequeño porcentaje que viene principalmente de Florida. La cantidad de jitomate que se exporta a Estados Unidos no es sustituible por ningún otro en todo el mundo, porque además el jitomate se corta fresco y se lleva fresco .

El titulat de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), Julio Berdegué subrayó que 90 por ciento de los jitomates que Estados Unidos importa provienen de México. “Seis de cada diez jitomates que comen son hechos en México. ¿Cuál va a ser la consecuencia? Que sus tomates van a ser más caros, les van a salir más caras sus ensaladas, su ketchup y todo”.

Conflicto de 1996

Explicó que el conflicto con los jitomates mexicanos data de 1996 cuando productores de Florida interpusieron una demanda en Estados Unidos por un presunto dumping. Desde entonces, el Departamento de Comercio inició una investigación según la cual sí había un precio por debajo del costo real, pero desde esa época ha habido “Acuerdos de suspensión de una investigación antidumping” por lo cual no se ha aplicado esta cuota compensatoria.