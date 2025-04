Ap

Miércoles 16 de abril de 2025, p. a12

Los Ángeles. El legado de Jackie Robinson, mítico primer jugador afrodescendiente que rompió la barrera segregacionista en el deporte en Estados Unidos, fue recordado ayer en las Grandes Ligas por ser el día que marcó el 78 aniversario de su debut con los Dodgers de Brooklyn.

El logro histórico de Robinson precedió a la desegregación militar ordenada por el presidente Harry S. Truman en 1948. Sirvió en el Ejército durante dos años antes de comenzar su carrera profesional y su impacto en la cultura no se limitó a su éxito en el campo.

El carácter y convicción de este hombre en la no violencia frente al acoso de la afición y las actitudes racistas de algunos de sus compañeros le otorgaron amplio respeto y admiración. Tras el final de su carrera, Robinson luchó por los derechos civiles, participó activamente en la política y denunció la falta de directivos y personal perteneciente a minorías en la sede de la MLB.

No me importa si te gusto o no , dijo; sólo pido que me respetes como ser humano . En el día inaugural de este año, 6.2 por ciento de los juga-dores de Grandes Ligas eran afroestadunideses, frente al 6 por ciento en 2024 y la primera mejora desde 2018, según MLB.com.

Detrás del Día de Jackie Robinson, fecha en que cada año la MLB honra al legendario pelotero, está la historia de uno de los exponentes más importantes del beisbol estadunidense. Su debut, precisamente el 15 de abril de 1947, puso fin a 80 años de segregación en el deporte y ahora se celebra en todos los estadios de Grandes Ligas que albergan partidos durante el mismo día. La primera vez que ocurrió fue en 2004.