Cada título que gané con el club tiene momentos especiales, porque eran equipos diferentes, generaciones distintas. Si me das a escoger un momento especial me quedo con el campeonato de 2014, tanto en lo personal como en lo colectivo. Quisiera que ustedes pudieran experimentar el día a día sobre cómo se vive en el vestidor con los jugadores; tenía mucho tiempo que no disfruta-ba un ambiente o una familia como la que construimos , comentó el jugador.

Me siento contento, feliz y un poco nervioso. Soy un privilegia-do, porque puedo elegir cuándo y dónde irme. Va a ser muy especial para mi familia, mis compañeros y para toda la organización.

Tras ser convocado cinco veces al Juego de Estrellas, ser abridor de los primeros encuentros en la historia del estadio Fray Nano y el Alfredo Harp Helú como casa de los Diablos, López está listo para decir adiós.

“Lo único que quiero es ir entrada por entrada, bateador por bateador. No quiero que las cosas salgan mal. Deseo que sea un bonito día. El plan es salir a pichar, disfrutar, ver cómo se van dando las cosas e informarle a Lorenzo el momento en el que vaya por mí. No me voy a aferrar a hacer 100 lanzamientos, muchos jugadores bromean conmigo y me dicen que lance el jue-go completo y que no me salga, pero eso no va a pasar; yo voy a elegir el momento.”

López se despide del beisbol como el quinto lanzador del equipo con más juegos iniciados y el sexto pitcher en la historia que supera los 700 ponches.

Aquel jugador que solía subir a la lomita a lanzar strikes se quebró. Aunque retirarse es una decisión que tomó hace algunos meses, despedirse de la que fue su familia durante tantos años lo hizo derramar algunas lágrimas.