Miércoles 16 de abril de 2025, p. a11

En un deporte donde leyendas como Roger Federer y Rafael Nadal han marcado una época dorada, el joven murciano Carlos Alcaraz irrumpe con fuerza para reclamar el trono del circuito ATP.

A sus 21 años de edad, el tenista ha dominado todas las superficies y protagonizado duelos épicos que lo tienen como el candidato principal a suceder al llamado Big Three.

Ayer, dos días después de coronarse en Montecarlo, Alcaraz, ganador de cuatro Grand Slam y seis Masters, venció al estadunidense Ethan Quinn (6-2 y 7-6) en 1 hora y 46 minutos de juego en la primera ronda del Abierto de Barcelona.

Con apenas un día de descanso, el español tuvo que afrontar un estreno que fue más complicado de lo que se podría esperar. Quinn, número 126 del orbe, se quitó de encima los nervios ante un ex número uno del mundo y fue de menos a más.

Ha sido un partido complicado. Adaptarse en poco tiempo es difícil, pero estoy contento de volver a jugar delante de mi gente. En ciertos momentos mis golpes no han sido los mejores, no he jugado brillante y espero que en la siguiente ronda podamos seguir mejorando , explicó a los medios en rueda de prensa.