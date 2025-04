“En alguno de los videos habla uno de estos guías de la contaminación del río, de los peces, de que están como cercándolos más para cultivar y entonces están perdiendo tierra, y además están notando el cambio climático. Eso es conmovedor. Dicen: ‘hemos sembrado cuatro veces y no hemos podido cosechar nada’ y cuentan su miedo a que se pierdan las costumbres, las danzas, los cantos y toda la conexión con la naturaleza.”

La muestra aborda a diversos residentes del territorio indígena Xingu, una reserva indígena creada para proteger a grupos étnicos como los awá-guajá, zo’é, suruwahá, yawanawá, marubo, macuxi o yanomami.

Citlali dijo que le encantó el retrato de una niña que tiene un tocado de plumas y una mirada muy penetrante, muy clara . Agustín concordó que sus preferidos también fueron los retratos. En cambio, sus hijos se inclinaron más por las fotos de paisajes.

Aparte, Daniel Ortega y Angelina Sancho, provenientes de Barcelona, España, contaron que no pudieron ver la muestra que se presenta hasta el 20 de abril en su ciudad y decidieron visitarla aquí. Ella comentó su predilección por las tomas aéreas que son espectaculares .

Daniel hizo hincapié en que le parece espectacular la que se organizó en este museo por cómo ha podido hacer una inmersión en los poblados indígenas y, sobre todo, la naturaleza . Se dijo atraído principalmente por los retratos infantiles y los de los cazadores que muestran las armas. La gente mayor me ha encantado .

La niña Andrea Geraldine Morales Ojeda comentó que le gustó la muestra: “son conceptos que no conocía y me di la oportunidad de visitar este lugar. Son cosas sorprendentes que me cambiaron todo. También el concepto de las personas, me quedé en shock de cómo estaban y cómo fueron cambiando.

Es una exposición muy bonita la de Sebastião Salgado. No lo conocía. Me lo dejaron por una investigación de la escuela y me habían platicado de él, pero sí, está muy padre .

El fotógrafo en ciernes Juan Amaya reseñó que en esta visita veo esas cosas que antes no habría visto. Salgado intenta recuperar toda la parte de las culturas y como cada una tiene su forma de experiencia y mirada. A través de la fotografía te transmite el mensaje general de la Amazonia, de cómo se vive y la forma en la que se estructura .

Refirió que a su profesora le agrada mucho Salgado y le recomendó ver la exposición. Me han gustado bastante las fotografías que tiene. Hay una donde hace el contraste con el gran cielo y se ve que quiere que sea más visible que la tierra. Según la regla de los tercios, tenemos dos partes en el cielo y solamente un cuadro está ubicado en la tierra .

Itzia Villicaña relató que ha habido muchísima visita de escuelas de fotografía, personas que tenían ese antecedente, y los que no, de todas maneras se quedaron impresionados con el trabajo que se presenta aquí. Es muy interesante .

Añadió que hay un video donde Salgado explica su acercamiento con los integrantes de las comunidades originarias de Brasil que fotografió, así como una línea del tiempo de su vida con su pareja; además, hay un libro sobre la exposición con una hoja seleccionada por el fotodocumentalista especialmente para este lugar.