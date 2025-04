Eso les llamó la atención, agregó: y se llevaron tres ejemplares, hicieron una revisión detallada de sus características morfológicas, medidas, coloraciones y demás; y resultó que es una especie nueva y de ahí varios investigadores estuvieron tratando de ubicarlo, pero no hubo suerte; nadie más había conocido ese conejo, ni lo había visto; estamos hablando del año 1904 .

Justo en ese año iniciamos con el monitoreo del jaguar, en los Pueblos Santos: Santa Rosa, y San Miguel, pero teníamos la desventaja, que nunca habíamos visto el conejo; no sabíamos diferenciarlo del común; y las cámaras no tenían la calidad suficiente; tomamos fotos de los animales, entre ellos el Conejo de Omiltemi, pero no lo sabíamos .

El año pasado tuvimos un registro de uno de los conejitos, de un gazapo o cría, en la sierra de Jaleaca, muy llamativo y diferente a uno común; se contactó a investigadores del país y de la UNAM y se les enviaron fotos y videos. A la par, otro grupo encontró al conejo en la zona de Atoyac, y se empezó a revisar el trabajo; se encontraron registros en los Pueblos Santos desde 2009; en Tecpan. Podemos decir que tenemos el conejo, pero no sólo en Omiltemi, sino en buena parte de la sierra, con buena cobertura vegetal y condiciones ambientales .

Mencionó que el año pasado apareció en cámaras, en la zona Jaleaca, “no se tiene el cálculo de los ejemplares, aunque sigue estando en peligro de extinción, porque sus poblaciones no son grandes; debido a que su área de distribución a pesar de que se incrementó, no es muy amplia.

Manifestó que junto con la Secretaría del Medio Ambiente, nuestra asociación y con la Universidad Autónoma Metropolitana se empezará a generar información más robusta del conejo, con datos certeros; sabemos que incrementó su distribución desde Chilpancingo a Tecpan, y en otras partes de la sierra, hay ejemplares de Conejo de Omiltemi .