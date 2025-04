D

e la mano con el enorme reto que se echó a cuestas la presidenta Sheinbaum para hacer valer como derecho la posesión de una vivienda para la población, está el problema, cada vez más agudo, de la ocupación ilegal de inmuebles o invasión de la propiedad, delito que ahora, según reportes policiacos, está parcialmente en manos del crimen organizado.

El delito se llama o está catalogado como despojo y no se tienen datos claros al respecto. Estudios de la UNAM aseguran que en 2010 existían hasta 5 millones de viviendas abandonadas en todo el país. Diez años después, la cifra aumentó un millón y algunos cálculos establecidos en 2022 hablan de que 20 por ciento de las viviendas en esta ciudad estaban invadidas. No hay datos actualizados, cuando menos no los conocemos.

Asunto alarmante, por decirlo rápido, este de invadir propiedades ajenas. Se trata de una crisis en la que se conjugan una serie de factores que se han ido acumulando en el tiempo y que aunque sea en una proporción aún baja, ya cayó en manos del crimen organizado.

Pobreza, falta de vivienda accesible para gente de recursos bajos, créditos imposibles de liquidar, corrupción en los organismos de gobierno que pudieran hacer menos onerosa la adquisición de un departamento, por ejemplo, son factores que provocan también la invasión de predios deshabitados.

En esta ciudad, según una de las organizaciones atentas a la problemática de la vivienda en la Ciudad de México, se registraron más de 3 mil hectáreas ocupadas por asentamientos ilegales que se dieron, entre otras cosas, por la falta de oportunidades para adquirir una propiedad. La situación ha ocasionado pérdidas de importantes áreas verdes.

Aunque el antecedente de los panistas, que hicieron del desarrollo inmobiliario un negocio ilegal, ha marcado a todos los constructores de vivienda en el país, la necesidad de edificar vivienda a lo largo y ancho de México es urgente, aunque en muchas entidades no se entienda así.

Y es que el mayor escollo que han encontrado los desarrolladores está en las decisiones y la corrupción de los gobiernos de los estados. Es muy importante que se vigile la construcción para que no se convierta en otro cártel como el de los panistas en Benito Juárez, pero también es primordial que se agilicen los permisos que avalan la construcción.