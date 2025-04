L

a palabra que se escucha con más frecuencia en los círculos financieros, políticos y diplomáticos de Estados Unidos es impredecible . Se refiere al errático y contradictorio proceder del presidente Donald Trump. Un día puede tomar una decisión y al siguiente, incluso horas después, la cambia. Ayer, el tarifazo le tocó a los tomates mexicanos. Trump pretende imponer un arancel de 20.91 por ciento a partir del 14 de julio, actuando bajo presión de agricultores de Florida. Esto significaría que Estados Unidos se retiraría unilateralmente de un acuerdo con México que data de 2019. En esta segunda presidencia del republicano, la nueva regla del juego parece ser no cumplir con los compromisos internacionales y tenemos a la vista la revisión del T-MEC. Será otra prueba para la presidenta Claudia Sheinbaum y su equipo. Las salsas mexicanas se han convertido, junto con el aguacate, en un platillo nacional. Subirán de precio.

¿Quen pompó, apá?

Ya no tiene pensión, no lo invitan a dar conferencias en Estados Unidos (de hecho, no ha vuelto a pisar ese país, no vaya ser que lo agarren y termine haciéndole compañía a su ex secretario de Seguridad Genaro García Luna), tampoco ha publicado ningún libro, así que lo más probable es que Felipe Calderón está viviendo de sus rentas. Fue captado con su esposa Margarita Zavala en un catamarán marca Lagoon disfrutando de sus vacaciones. (En realidad hace tiempo vive de vacaciones, la única actividad que se le conoce es su participación en X, Twitter). La presidenta Sheinbaum, en la mañanera, ironizó al ex presidente que anda en yate, que decía que no tenía trabajo, que estaba en la pobreza, que vivía en Madrid, quién sabe con qué recursos, pero ahora ya se le vio en un yate . Un ex presidente que no debería ser llamado presidente porque llegó al gobierno por un fraude electoral. Es un conservador que además heredó la sangrienta guerra del narco. Claudia Sheinbaum marcó el contraste que tiene Andrés Manuel López Obrador, quien se retiró y no ha vuelto a aparecer en la vida pública.

La familia Trump y las criptomonedas