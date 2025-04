De esta forma, impone unilateralmente los aranceles a diestra y siniestra, ya sea en Latinoamérica, Europa o Asia, no importando que sea aliado o no.

En su visión neonazi no le importa perjudicar a su propio pueblo y, por ende, menos le va a importar empobrecer a otros pueblos.

Si no fuera un plan de dominación, este individuo hubiera golpeado a los países latinoamericanos cuyos presidentes no le son sumisos, pero no, golpeó a todos y ahora quiere negociar, pero esas negociaciones tienen un problema de origen: que el agresor es quien impuso el tema y forma de negociar y, de esa manera, no les queda a los otros países más que hacerlo en las peores condiciones.

El gobierno de México fincó sus bases de producción en un modelo dependiente del mercado estadunidense y muchos países más hicieron lo propio, pero ya sea de Latinoamérica, de Europa, Asia o África, todos tienen una fuerte dependencia del capital y del mercado estadunidense.

Según mi entender, el presidente de Estados Unidos no está loco o desquiciado, más bien es un émulo de Hitler, pero ahora con la bandera del país vecino del norte, y debemos prepararnos para tratarlo como tal.

Francisco Muñoz Apreza

Defienden la libertad de expresión en UNAM

El Consejo Universitario de la UNAM aprobó y desaprobó el artículo 15 del reglamento del Tribunal Universitario que sancionaba el vandalismo de profesores y estudiantes (por definición, las autoridades no cometen vandalismo).

Ante esto, cabe preguntarse qué tan represivo era ese artículo, que ni siquiera llegamos a conocerlo porque nunca fue publicado en la Gaceta.

Los estudiantes siempre han defendido a la UNAM con la protesta; lo hicieron hace 25 años, cuando estallaron la huelga más larga en contra de la privatización de la universidad, lo que demuestra que el Consejo Universitario no siempre toma las mejores decisiones y visibiliza su falta de independencia frente a la rectoría.

En lo personal, participé en las huelgas de 1986, contra la privatización; en 1997 contra el cambio del Plan de Estudios del CCH, como profesor que desapareció dos turnos, y en la huelga de 1999.

De no ser por la protesta de los estudiantes, tal vez, mucha gente pobre no habría estudiado ni estaría estudiando en estos momentos.

Emilio Vivar Ocampo