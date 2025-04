Adriana Díaz Reyes

Martes 15 de abril de 2025, p. a12

En octubre del año pasado, la clavadista mexicana Alejandra Estudillo se mudó a Estados Unidos luego de recibir una beca académico-deportiva de la Universidad de Texas. Una decisión que, a seis meses de distancia, define como acertada.

No me arrepiento de salir del país porque entreno con un equipo de trabajo con mucha calidad y he crecido mucho en cuanto a mi nivel competitivo. Es mi primer año en Texas y creo que los resultados hablan por sí mismos , compartió la seleccionada, sexto lugar en el trampolín de los Juegos Olímpicos de París 2024.

Estudillo, de 19 años, está acostumbrada a mudarse. Nació en Ixtacomitán, Chiapas, su familia emigró al estado de México y posteriormente forjó su carrera deportiva en Nuevo León. Actualmente busca la excelencia en Texas.

Hacer maletas ha sido parte de mi crecimiento, creo que es algo positivo siempre y cuando sea para bien personal o mejorar mi rendimiento. He logrado muchas cosas hasta ahora, pero quiero mucho más.

Días antes de llegar a la Copa del Mundo en Guadalajara, Alejandra se convirtió en campeona de trampolín de tres metros en el prestigioso circuito colegial de Estados Unidos (NCAA).