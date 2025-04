Pero no sólo tiene en la mira al Congreso, los medios y el sistema judicial. Ahora lanza un ataque vitriólico contra importantes universidades que imparten cursos o permiten actividades que no le gustan.

Y luego, encima de todo, Trump y sus colegas republicanos trabajan en una iniciativa de conciliación que contendrá recortes masivos en Medicaid, educación, nutrición, etcétera, con el fin de conceder más de un billón de dólares en recortes fiscales al uno por ciento.

Esas son las malas noticias. Y son muy malas. He aquí las buenas.

En los meses recientes he estado recorriendo el país en lo que llamo la gira Combatir a la Oligarquía. En cada ocasión, la asistencia ha sido extraordinaria. En Denver tuvimos 34 mil personas: el mitin más grande que he tenido. En pocas palabras: el pueblo estadunidense está furioso y está resistiendo. Y déjenme decirles: los republicanos se están dando cuenta y se ponen nerviosos.También estamos contratando organizadores en muchos de los estados que hemos visitado, quienes trabajan con la gente de la comunidad sobre la manera de levantarnos y pelear, no sólo contra Trump, sino en apoyo a una agenda que funcione para las familias trabajadoras del país.

El trumpismo sólo será derrotado si millones de estadunidenses, en cada estado de este país, se unen en un poderoso movimiento de bases que digan NO a la oligarquía, NO al autoritarismo, NO a la cleptocracia, NO a los recortes masivos en programas que la gente trabajadora necesita con desesperación, NO a los enormes recortes fiscales para los más ricos del país. Y de eso se tratan esas reuniones.

Hermanos y hermanas, tal vez es posible que este país esté al borde de la revolución política de la que hemos hablado durante largo tiempo. La gente está cansada del statu quo y de un gobierno que sólo beneficia al uno por ciento.

Tan fuerte como la gente está diciendo NO a la oligarquía, está diciendo SÍ a subir el salario mínimo, SÍ a expandir la seguridad social, SÍ a garantizar la atención a la salud como derecho humano, SÍ a reducir el costo de las medicinas de prescripción, SÍ a las licencias familiares y médicas con goce de suelo, SÍ al pago igual para trabajo igual, SÍ a una vivienda más accesible, SÍ a que el cuidado a la infancia y la educación superior sean accesibles para todos, SÍ a enfrentar la amenaza existencial del cambio climático.

Y, lo más importante, está diciendo SÍ a un gobierno y una economía que funcionen para todos, y no sólo para la clase multimillonaria y los oligarcas.

*Senador independiente por Vermont

Traducción: Jorge Anaya