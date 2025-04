De manera más puntual, estas tres iniciativas claves son: a) el Compromiso Global de Redes y Almacenamiento de Energía, que tiene por objetivo implementar mil 500 GW de capacidad para 2030; b) el Compromiso de Energía Verde, que promueve corredores dedicados a energías limpias, y c) una Declaración sobre el Hidrógeno, orientada a aumentar la producción limpia. Son tres iniciativas fundamentales para garantizar que la infraestructura energética global sea capaz de soportar el aumento significativo en la capacidad de almacenamiento, optimizar la distribución de electricidad para fomentar el acceso a una energía asequible y sostenible, y diversificar las fuentes de energía, reduciendo así la dependencia de los combustibles fósiles. Todo este esfuerzo está orientado a aminorar las emisiones de dióxido de carbono al medio ambiente.

La COP29 fue la primera COP del Financiamiento , donde se acordó movilizar 300 mil millones para financiamiento climático, de 2025 a 2035, cifra que quedó lejos del billón de dólares solicitado por los países no plenamente desarrollados, pero fue un avance significativo, pues triplicó los 100 mil millones de dólares aplicados previamente.

Ya describimos los fríos y pavorosos números, los indicadores del calentamiento global y sus consecuencias en los fenómenos meteorológicos extremos, datos que no dicen nada a los tomadores de decisiones en los gobiernos de la derecha; tanto, que han decidido abjurar de los compromisos internacionales para reducir los índices de emisión de dióxido de carbono y otros contaminantes, compromisos suscritos en el Acuerdo de París y ratificados apenas en la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 2024 (COP29).

na de las características medulares del pensamiento de la derecha neofascista mundial, entronizada en el poder público y ya no sólo en el poder económico, es el cortoplacismo monetarista, la desnuda lógica del capital, la acumulación de ganancias y la conquista de los mercados a cualquier costo, incluida la depredación del planeta, hasta poner en riesgo la viabilidad de la vida, la inteligente y la biosfera en su conjunto.

Ese compromiso no existe más, a partir del 20 de enero de 2025, por parte del principal contribuyente a esta causa: el gobierno de Estados Unidos, la primera economía mundial y también la principal fuente de contaminación, que no sólo se había comprometido con la agenda verde dentro de sus fronteras, sino también a apoyar con financiamiento a las economías rezagadas.

Desde el día uno de la era Trump, el clima, la biodiversidad y el medio ambiente en general comenzaron a sufrir las consecuencias. El presidente estadunidense firmó una orden ejecutiva para retirar (por segunda vez) a su país del Acuerdo de París y firmó otras tantas donde prioriza la energía fósil frente a la renovable.

No es cualquier decisión de Estado: el objetivo del Acuerdo de París es mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de 2 grados centígrados con respecto a los niveles preindustriales, y proseguir los esfuerzos para limitar ese aumento de la temperatura a 1.5 grados centígrados con respecto a los niveles preindustriales .

La orden ejecutiva, titulada Putting America First in International Environmental Agreements (Colocar a Estados Unidos primero en acuerdos ambientales internacionales), argumenta que estos tratados envían el dinero de los contribuyentes estadunidenses a países que no necesitan, o merecen, la ayuda financiera en los intereses del pueblo estadunidense .

De acuerdo con tal orden, el embajador de ese país ante la ONU, inmediatamente remitirá una notificación formal escrita , declarando la retirada de cualquier acuerdo, pacto o compromiso similar bajo el marco de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (antecesor del Acuerdo de París). Además, el escrito señala que cesará o revocará inmediatamente cualquier supuesto compromiso financiero contraído por Estados Unidos en virtud de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático .

En suma, en este nuevo orden mundial instaurado por la derecha y la ultraderecha, la depredación del planeta tiene permiso. Esperamos que la responsabilidad global contenga esta embestida retrógrada, donde perdemos todas las naciones, todas las personas y todos los seres vivos.