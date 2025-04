César Arellano García

Periódico La Jornada

Lunes 14 de abril de 2025, p. 7

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) indicó que en el archivo de Personas Desa-parecidas (Perdes), del Sistema Na-cional de Personas Extraviadas y Fa-llecidas no Identificadas (Sinpef), existen 8 mil 86 expedientes que abarcan de 1956 a la fecha. Dijo que en ellos están reconocidos 9 mil 458 desaparecidos, y mil 773 corresponden a posibles desapariciones forzadas; es decir, 21 por ciento.

Aseveró que la problemática de la desaparición no es menor en el país, e insistió en que no se trata de minimizarla. “No negamos la existencia de desapariciones en México ni la posibilidad de que existan casos de colusión de autoridades en dichos eventos. Sin embargo, sostenemos –con base en información documentada– que, en la actualidad, estas desapariciones no se originan desde el Estado”.

En un documento, el organismo autónomo rechazó las declaraciones que integrantes del Comité contra la Desaparición Forzada (CED, por sus siglas en inglés) de la ONU hicieron hace una semana sobre esta supuesta práctica.

Refirió que en las cifras del Sinpef de la CNDH, 2011 se considera un momento crítico porque el número de personas desaparecidas registradas en México experimentó un aumento significativo. A partir de 2012, salvo 2015 y 2016, las cifras se mantienen entre 573 y 463 desaparecidos, hasta 2019. Desde ese año, la baja en los registros es significativa, ha sido constante, y es de destacar que en 2024 llegó a su mínimo histórico desde 2006 .

Asimismo, informó que de 2024 a 2025 se han generado muy pocos expedientes en el Sinpef y de aquellos que se producen, la enorme mayoría han sido concluidos por la localización de las personas en vida o de sus restos.