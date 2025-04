Arturo Sánchez Jiménez y Emir Olivares / II y última

Periódico La Jornada

Lunes 14 de abril de 2025, p. 7

Con 53 representaciones, la red consular de México en Estados Unidos es la más grande de un país en otro en el mundo. Este despliegue institucional es fundamental para atender en esa nación a la comunidad mexicana, que supera 38.4 millones de personas entre migrantes de primera y segunda generación. Sin embargo, recientes hallazgos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y críticas ante ciertos nombramientos en esas oficinas han expuesto desafíos en materia de gobernanza, rendición de cuentas y profesionalización.

En una revisión hecha por este diario, se encontró que 45 de los titulares de los consulados provienen del Servicio Exterior Mexicano (SEM) o son diplomáticos con amplia trayectoria. No obstante, durante el sexenio anterior se realizaron polémicos nombramientos de políticos al margen del SEM. Entre ellos se encuentran los ex gobernadores de Chiapas, Juan Sabines, cónsul en Orlando desde 2019, y Rutilio Escandón, designado en 2024 cónsul en Miami. También figuran Froylán Yescas, ex secretario de educación política de Morena, en McAllen desde 2019, y Ricardo Gerardo Higuera, ex senador del PRD, en Boise, Idaho, desde 2020.

Otro caso es el de Christian Tonatiuh González, nombrado en 2023 cónsul en Sacramento, identificado como cercano al canciller Juan Ramón de la Fuente, con quien trabajó como jefe de Protocolo cuando éste encabezaba la misión mexicana ante la ONU en el sexenio pasado. Esta sede consular fue cerrada el 4 de abril por empleados que demandaban el pago de sueldos atrasados.

Aunque algunos de los políticos nombrados por el ex presidente Andrés Manuel López Obrador han sido remplazados ya por diplomáticos de carrera, hay vacantes sensibles. Es el caso del consulado en San Bernardino, California, que quedó vacante tras la salida del ex diputado priísta Efrén Nicolás Ley-va, quien antes había sido cónsul en Albuquerque, de donde salió en 2017 con un historial de señalamien-tos por amenazas laborales.

Asimismo, el consulado en Nueva York carece de titular tras la salida de Jorge Islas, quien declinó en octubre el cargo de coordinador general de Consulados, nombramiento que le otorgó el canciller De la Fuente, en medio de protestas de la comunidad mexicana en Estados Unidos y de acusaciones de acoso laboral y discriminación por parte de 16 mujeres, varias de ellas cónsules en funciones.