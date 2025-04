Antes, durante su intervención en el foro, dijo que es un momento histórico para los pueblos indígenas de México y de Guerrero, y recordó que de este lugar, La Cortina, eran originarios Manuel Ponce Rosas y Raúl Lucas Lucía, defensores comunitarios “asesinados por el alcalde de ese entonces y el grupo de la delincuencia que ya se empezaba a formar en Ayutla de los Libres, en febrero de 2009, por defender a su pueblo, porque no había apoyo para las comunidades.

¿Por qué no hay justicia?, cuestionó: porque la SCJN era de pura familia, de puras personas poderosas que se fueron adueñando de las parcelas del Poder Judicial: ¿cuándo un indígena iba a ser juez, ministro o magistrado? Hasta la fecha no tenemos conocimiento de que haya un ministro que pertenezca a un pueblo indígena, que hable la lengua, que se siente aquí con la gente, que venga a las comunidades; nunca lo hemos visto; ¿cómo va a entender la justicia de los pueblos? ¿cómo va a escuchar el dolor de la gente si nunca está cercano a los pueblos?

Chilpancingo, Gro., El coordinador del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, al participar en el foro La Lucha por la Autonomía de los Pueblos Indígenas y Afromestizos de Guerrero, que se llevó a cabo en el poblado La Cortina, del nuevo municipio Ñu Savi (antes Ayutla de los Libres), hizo un llamado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a que entienda cuál es la matriz que guía a los pueblos indígenas, que no necesariamente tiene que regirse desde este modelo individualista occidental de la justicia .

No los podemos olvidar, Ayu-tla es la estirpe guerrera, y ahora municipio Ñú Savi (que se rige por usos y costumbres). Los pueblos se han levantado. Se ha comprobado que los alcaldes que se rigen por los partidos políticos supeditan los intereses de clase o de grupo para no hacer caso al reclamo de justicia e igualdad. Aquí es un bastión de la resistencia, donde los pueblos levantaron las armas porque no hay justicia, por eso se ha peleado tanto , manifestó.

Usos y costumbres

“Por eso es un territorio comunitario, donde se construyó su sistema de justicia y seguridad basado en los usos y costumbres. Desde aquellos tiempos hubo policías comunitarios, comisarios y comandantes (de la CRAC-PC) detenidos, y los compañeros han confrontado a jueces y a ministerios públicos; los han detenido porque no entienden que los pueblos indígenas tienen sus propios sistemas para regirse.

Siempre han pretendido que se pague la justicia, que al rico se le dé la verdad y que al pobre se le castigue por ser pobre; por eso es importante romper con el control de las instituciones , subrayó.

En el evento estuvo presente Hugo Aguilar, quien aspira a ocupar el cargo de ministro en la Supre-ma Corte.