En medio de la incertidumbre generada por el gobierno de Donald Trump, la afluencia de personas que pasan por este lugar ha disminuido drásticamente, pero no cesa; pasó de 100 a 40 extranjeros diarios desde la llegada del mandatario, estimaron Los Amigos del Tren, asociación civil que les brinda atención gratuita.

En medio de algún camino despoblado, Esmeralda García se manchó la ropa interior por la menstruación y no pudo hacer más que cortar con manos y dientes un pedazo de playera para contenerla.

Es algo bien difícil que hasta uno se pone a llorar porque no halla qué hacer, está una toda manchada, sin un lugar donde bañarse , comentó Esmeralda, originaria de El Salvador, quien ha estado los cinco días de su regla sin entrar a un sanitario.

Cuenta que hace nueve meses, cuando emprendió su viaje, salió de su país preparada con bolsas en las que guardó suficiente ropa, dinero y artículos de higiene personal, incluidas sus toallas íntimas. Sin embargo, en México, en una de esas nos siguió Migración y nos tocó botar los bolsones. El día que nos tocó nuestro periodo tuvimos que romper camisas para ponernos algo porque por donde veníamos caminando no hallábamos tiendas ni nada. Es difícil andar así, incluso hasta ropa del niño (su hijo) me tocó romper .

Por su parte, Alison, chilena de 22 años, contó: la viví bien dura porque soy irregular y me daba hemorragia . Así que además de usar pañales, echó mano de los jirones de ropa a los que les colocaba una bolsa de plástico entre el trapo y el calzón para evitar mojarse. Relató que nunca pudo comprar toallas: de dónde, si plata no tenía y lo principal era para comer porque uno en el viaje se pone débil, con mareos, pero siempre hubo algo para ponerme, aunque fuera un calcetín, un calcetín me ponía, total andas protegida, que es lo principal .

Geraldine, a quien se le puede perder todo menos los documentos, la medicina y los Tampax , cuenta que ha sufrido infecciones porque ha pasado hasta un día entero sin poder cambiarse de tampón, lo cual además de haber puesto en riesgo su salud me ha hecho sentir cochina y es rudo porque se te baja la autoestima .

A pesar de las complejas condiciones de la travesía, las mujeres han encontrado formas de asearse con lo que se va poniendo a la mano, como Geraldine, quien califica de bendición hallar algún río para enjuagarse, o Alison, quien se asea con cualquier cosita; yo llenaba una botella y en alguna parte escondidita me lavaba y me cambiaba .

Los trapos y ropa manchados no resulta muy práctico lavarlos, sino tirarlos en el camino: para qué andar cargando con todo eso .

Esmeralda, Alison y Geraldine tienen la esperanza de que las políticas de Trump se suavicen para que los migrantes puedan entrar a Estados Unidos, donde auguran que tendrán una vida mejor. Mientras tanto, buscarán avanzar hacia el norte de México.