lgo tiene que hacerse desde las instancias correspondientes y lo más rápido posible para ayudar al Congreso –diputados y senadores– a encontrar la brújula política extraviada entre los quehaceres fatuos y la protección a los intereses privados.

Sin una mano firme, sin un liderazgo claro, es decir: sin rumbo, los legisladores de Morena actúan y deciden bajo el impulso de intereses ajenos a la razón que le dio vida a su partido, metidos en un juego de ciegos que les ha hecho equivocar la ruta, pero que les alimenta el ego nada más.

Pero eso, por duro que suene, no es lo peor. Lo que debe tener en modo alarma a muchos militantes serios de lo que queda de la izquierda en el país es el rompimiento explícito entre la Presidencia de la República y los liderazgos legislativos. Está claro, los tiempos políticos entre estos dos poderes no encajan y tampoco sus intereses, es algo así como estar fuera de frecuencia, como que el camino paralelo ya no lo es tanto.

Se pueden abonar muchos dichos a esta verdad para tratar de desvanecerla, relatar historias falaces, por ejemplo, de una relación fraterna entre el Zócalo y las cámaras, de las supuestas razones compartidas, pero nada de eso puede evitar los hechos más que claros que muestran las decisiones absurdas que se utilizan para posponer o cambiar las iniciativas que llegan desde la Presidencia de la República, y no, que no nos vengan con el cuento de la independencia de poderes, esto se trata, se quiera o no, de un divorcio –para decirlo suavecito– en el que una de las partes pretende arruinar a la otra.

La presidenta Sheinbaum halló la forma de no enfrentarse a sus compañeros –se supone que comulgan con la misma idea– de partido y ha podido mantener un equilibrio cada vez más en peligro y para algunos totalmente ficticio, y esto porque cada vez se hace más evidente que no están haciendo el camino juntos.