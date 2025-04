D

esde hace algunas semanas, cuando a la columneta le entró la obsesión por saber quiénes eran los mortales que poseían la mayor parte de las riquezas del planeta, me llenó de asombro el número de lectores que también se interesaron en el asunto y, muy concretamente, en conocer los nombres de esos seres humanos, tan básicamente iguales a nosotros y, sin embargo, dotados de algún poder sobrenatural que, en apenas un siglo de vida, han llegado a convertirse en algunos de los pocos dueños del planeta (no conozco de ningún multimillonario que tenga hasta esta fecha, más de un siglo de vida). Contestar a esta curiosidad simplemente con una relación de apelativos no me ha resultado tan difícil porque hay un sinnúmero de publicaciones dedicadas a estos crematísticos temas y, además, casi todas suelen coincidir en los currículos de éstos. Lo más seguro es que todos los datos hayan sido redactados sobre medida y al pleno deseo de cada uno de los biografiados.

Hasta apenas unos días, era lugar común opinar que detrás de los funcionarios que abiertamente mandaban, se hallaban los socios oscuros que ordenaban. Hoy esa afirmación está fuera de tiempo y de lugar. Asegurar que detrás de los hombres del poder político están los del dinero, más que una errónea apreciación, es una rotunda falsedad. Al menos así quedó demostrado el día de la ceremonia de investidura del presidente Donald Trump. Revisar las fotografías de esa fecha nos exhibe otras realidades: los que se encuentran en primera fila son los potentados a nivel mundial: quedándonos cortos diríamos que fue un espaldarazo de más de un billón de dólares pues ocho de las manos que aplaudieron correspondían a Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, Sundar Pichai, y Elon Musk. Cuatro personajes que, a ojos de buen cubero, superan el billón de dólares de respaldo, amistad, y luego… de justa correspondencia (y aumenta el billón).