a más reciente amenaza del presidente Trump no tiene que ver con las exportaciones, sino con el agua. Aplicará aranceles si México no le paga la deuda hídrica. Antes había dicho que la presidenta Sheinbaum es una mujer fantástica , elegante , muy buena y amable . La mandataria repuso enfatizando la relación de respeto que han establecido, pero también señaló: es su manera de negociar . ¿Existe la deuda? Sí, por razones atribuibles, en parte, a la naturaleza. “El día de ayer fue enviada al subsecretario del Departamento de Estado de Estados Unidos una propuesta integral –escribió en sus redes– para atender el envío de agua a Texas dentro del tratado de 1944, que incluye acciones de muy corto plazo. Han sido tres años de sequía y, en la medida de la disponibilidad de agua, México ha estado cumpliendo. La Comisión Internacional de Límites y Aguas ha continuado los trabajos para identificar opciones de solución favorables para ambos países. Se está negociando”. Christopher Landau, ex embajador de Estados Unidos en México, es el destinatario de la propuesta, conoce bien a nuestro país y no está identificado como halcón. Sería una buena idea que la presidenta escribiera un manual: ¿Cómo sobrevivir a Trump? Un best seller mundial seguro.

No se ha mencionado, pero también debería considerarse que el agua que nos entrega Estados Unidos por el Río Colorado en Baja California es muy tóxica. Ha cubierto de salitre amplias extensiones del valle de Mexicali. Los agricultores de Arizona y Nevada lavan sus tierras y nos envían agua sucia. ¿Procede gestionar una indemnización?

El equipo

No es superfluo dar crédito al equipo de colaboradores que ha estado junto a Claudia los difíciles días de los amagos trumpianos. La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; el canciller, Juan Ramón de la Fuente; los jefes de las fuerzas armadas, general Ricardo Trevilla Trejo y Raymundo Pedro Morales Ángeles; los titulares de Seguridad, Omar García Harfuch; Economía, Marcelo Ebrard; de Medio Ambiente, Alicia Bárcena y, sin cargo en el gabinete, la chica maravilla Altagracia Gómez. Aunque no son titulares, habrá que mencionar al subsecretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, y al jefe del SAT, Antonio Martínez Dagnino, quien se ha encargado de que no falte pólvora en la batalla.