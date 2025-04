Yadira Llaven

La Jornada de Oriente

Periódico La Jornada

Lunes 14 de abril de 2025, p. 25

Puebla, Pue., El gobernador Alejandro Armenta Mier se retractó de las amenazas de expropiarle terrenos a Grupo Proyecta, que se resiste a donar dos hectáreas para construir viviendas populares en el estado.

El jueves pasado el mandatario morenista hizo una advertencia a Grupo Proyecta para que entregara dos hectáreas o de lo contrario la administración estatal les quitaría el doble mediante una expropiación.

Ayer, el gobernante ironizó que ya no lo hará para no dejar en pobreza extrema a los empresarios. Hay grupos que nos están donando tierras, igual ya no las ocupamos para que no los dejemos en pobreza extrema, la verdad. Hicieron un escándalo monumental, qué bueno, yo no quería que me hicieran fama, pero ya me la hicieron”, declaró.

Entonces, no pasa nada. No vine a quedar bien con los ricos, la verdad. No vine a quedar bien con los ricos. Vine a servir al pueblo. Y no estoy en contra de ricos, que quede claro. No estamos en contra de nadie , agregó.

En entrevista, el gobernador poblano aseguró que diferentes grupos inmobiliarios han decidido donar cuatro hectáreas, tras la negación de Grupo Proyecta de sumarse el proyecto.

Lo anterior, luego de que el Ejecutivo estatal dio un ultimátum de 30 días a Grupo Proyecta para entregar dos hectáreas en la zona de Lomas de Angelópolis, o de lo contrario iniciaría un proceso expropiatorio para quitarle el doble de la extensión del terreno.