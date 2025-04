Expuso que si bien es cierto que ha bajado la inseguridad en Chiapas, falta ir al corazón y al fondo del problema. El gobierno dijo que la seguridad es prioridad; nos daba dolor ver que no querían ver, ahora nos da gusto la respuesta , subrayó.

San Cristóbal de Las Casas, Chis., El obispo auxiliar de San Cristóbal, Luis Manuel López Alfaro, recién nombrado nuevo obispo de Tapachula, dijo que se han documentado quejas de que los agentes de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) están agarrando a gente que no la debe .

Lo que preocupa, destacó, es que hay reportes y datos de que cuando se han realizado las operaciones de los pakales se han descuidado .

Manifestó que está la preocupación de que, por no hacer la denuncia no hay registro, hay intimidación; los operativos están generando ésta. Es importante que las autoridades y los grupos de seguridad hagan un trabajo y no se violen derechos humanos. Entonces, el pueblo entrará en esta sintonía de permitir el ingreso a los domicilios para que se hagan los operativos .