El arte lo hace el alma , afirmó el cantante, para después agradecer a su invitada, la cantante estadunidense Ava Max.

Alok es mejor conocido por su sencillo de 2016 Hear Me Now y por su álbum de 2024, The Future is Ancestral, que presenta nueve pistas de baile mezcladas con canciones indígenas, algunas de las cuales han sido interpretadas durante siglos por tribus brasileñas.

Gustavo Dudamel asombró con la Filarmónica de LA

Uno de los actos destacados del sábado fue la primera actuación del venezolano Gustavo Dudamel en este festival, en el que estuvo al frente de la Filarmónica de Los Ángeles, además de que fue acompañado por la cantante islandesa Laufry, pero la sorpresa fue la colaboración con el dúo de trap experimental argentino Ca7riel y Paco Amoroso.

Dudamel dirigió la ópera Cabalgata de las Valquirias, del compositor alemán Richard Wagner. También la cantante Maren Morris fue otra de las invitadas que aportaron un toque pop con la canción My Church.

Por otra parte, a que se pongan hoy de pie y luchen por la justicia animó el senador estadunidense Bernie Sanders a las generaciones más jóvenes en una sorpresiva aparición en el festival de música Coachella en Indio, California.

Sanders, el congresista independiente con más años de servicio, afirmó que Estados Unidos enfrenta desafíos muy difíciles , por lo que aseguró a la multitud del festival que el futuro de Estados Unidos depende de su generación .

Pueden ignorar lo que sucede, pero si lo hacen, es bajo su propio riesgo , sentenció el legislador por Vermont, quien subrayó: Necesitamos que se pongan de pie y luchen por la justicia económica, social y racial .

El público abucheó cuando el senador mencionó al presidente Donald Trump, a lo que él respondió: Estoy de acuerdo , reseñó CBS News.

Sanders se presentó en el escenario del evento anoche, después de un masivo mitin al que asistieron más de 36 mil personas en el centro de Los Ángeles en el que denunció las políticas discriminatorias de la administración pTrump y la influencia de su aliado multimillonario Elon Musk.

El rally es parte de su gira nacional Fighting Oligarchy Tour (en español, Luchando contra la Oligarquía) que realiza junto a la representante demócrata por Nueva York Alexandria Ocasio-Cortez, y la de este sábado ha sido la más grande hasta la fecha, confirmó el portavoz del senador en la red social X.