En esa misma perspectiva se ha planteado también un marco de análisis para considerar una condición que se ha descrito como un interregno. Este apunta al escenario en el que se manifiesta la crisis por la que atraviesa el sistema internacional liberal. Tal situación se ha enmarcado analíticamente en la convergencia de distintos espacios: uno de ellos se ubica en el nivel de la economía política global, otro que corresponde al papel que cumplen los Estados y, finalmente, está aquel que abarca la consiguiente agitación del entorno sociocultural. El debate actual abarca la transformación que está en curso en dicho sistema liberal y lo que puede venir después. Tal perspectiva comprende escenarios como la evolución de la disputa entre Estados Unidos y China, la posibilidad de configurar un sistema multipolar, o bien, como apuntan algunos, el caos y lo que éste conlleva. La transición, en su forma y duración, hacia cualquier escenario que pueda prefigurarse es, por supuesto, conflictiva.

Como advierte el historiador Adam Tooze: Hablar de dinero es hablar de política . Lo que se está cancelando es un patrón monetario internacional basado en la convertibilidad del dólar en oro, el que desde hace 55 años se transformó en un sistema de dólar inconvertible, pero que no dio curso a otro que se aproximara a un entorno dinerario abiertamente político.

La premisa de este modo de concebir el problema es que, en esencia, el dinero no puede despolitizarse por completo, como se pretende, por ejemplo, desde los movimientos libertarios. La afirmación de que el dinero no tiene respaldo alguno (el dinero fíat) es un rasgo que tiene que encuadrarse de modo empírico. Primero está el hecho de que tal dinero opera en el mercado; otro aspecto tiene que ver con todo el entramado macroeconómico que respalda el valor del dinero: la operación del banco central, de los ministerios de Hacienda, los entes reguladores, las instituciones financieras internacionales y demás. Esto no implica aquí justificación alguna, sino el mero hecho de que el sistema de respaldo opera, lo que no excluye –claro está– el surgimiento de crisis, y tampoco significa que los episodios de ajuste sean eficientes. Esto pone en perspectiva el desenvolvimiento de instrumentos basados en las criptomonedas (como el bitcóin), o bien, una cuestión muy distinta que es el desarrollo de monedas digitales por parte de los bancos centrales. En todo caso lo significativo es, como dice Tooze, que hablar de dinero es hablar de política; que el dinero es una expresión de poder social y de la confianza apalancada por el Estado y el capital.