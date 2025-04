Siento felicidad y miedo. Estoy contento y me he preparado de la mejor manera. Después de esta pelea todo cambiará para mí , dijo Verde en una videoconferencia. Esto también es una oportunidad para que volteen a ver al deporte, han pasado cosas complicadas en Sinaloa y con esto espero darle un respiro a Mazatlán , apuntó.

Si bien, la puerta al profesionalismo lo puede llevar a obtener grandes bolsas económicas, como las que ha conseguido el propio Canelo Álvarez, Marco Verde sostuvo que da prioridad a los objetivos deportivos sobre financieros.

Siempre he boxeado por amor al arte, nunca lo vi por dinero. En el profesionalismo sigo de igual forma, pero ahora los objetivos han cambiado, antes era una medalla olímpica, ahora son títulos mundiales. Son etapas de la vida. Otra meta es terminar mi licenciatura como nutriólogo y ayudar a las personas a llevar una vida con mejor calidad de salud , indicó.

Debutar en Riad, al otro lado del mundo de su natal Sinaloa, puede generar nerviosismo, pero Marco también es consciente de que el escenario elegido por su entrenador Eddy Reynoso será una vitrina trascendental para impulsar su carrera.

Me hubiera gustado debutar en México, en Mazatlán, pero es una gran oportunidad ir ahí (Arabia Saudita), más gente podrá ver que tengo talento para ser profesional y no sólo amateur.

El rival elegido por Eddy Reynoso para el debut de Marco Verde es el regiomontano Michel Galván Polina, un peleador con marca de cuatro victorias, cinco derrotas y tres empates, y quien no ha subido al cuadrilátero desde hace tres años. Pese al perfil del adversario, el mazatleco no lo demerita, pues considera que hay un equilibrio en las circunstancias de ambos.