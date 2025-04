H

ay ambiciones que ni Balzac hubiera imaginado. Cada mañana al amanecer, el multimillonario canadiense-sudafricano Errol Musk puede pensar con satisfacción: Mi hijo es el hombre más poderoso del mundo. Y está comprando, a buen precio, el gobierno de Estados Unidos . No obstante, como en la tragedia clásica, padre e hijo se detestan. Elon Musk lo ha calificado de terrible ser humano, capaz de maldades inimaginables . Errol ha llevado una vida de tabloide, con escándalos financieros y personales, romances, hijos lícitos o insólitos. De su primogénito (nacido en 1971) suele hablar mal. Por ejemplo: No ha sido un buen padre. El primer bebé estaba demasiado tiempo con niñeras y murió al cuidado de una. Si Elon escucha esto, me va a disparar o algo así, pero de todos modos es lo que pienso: eso no es bueno, demasiado ricos, demasiadas niñeras . El burro hablando de orejas.

También piensa que Elon tiene demasiadas cosas en la cabeza , sobre todo desde que ocupa un puesto en el gobierno de Donald Trump. Quiere llegar a Marte, vender carísimo todo lo que fabrica, dirigir el mundo y más dinero. En pocas semanas perdió y ganó cantidades astronómicas de dinero en el casino global, haciéndolo el hombre más rico del mundo. Según Errol, el juego de su hijo puede resultar catastrófico .

Nacido en 1946 de padre sudafricano y madre británica, Errol se educó en un colegio exclusivo. Bajo el régimen del apartheid hizo gran fortuna y también explotando minas de esmeraldas en Zambia. Se enriqueció con el extractivismo sin freno en el continente. Su difusa trayectoria política empezó con una engañosa oposición al régimen de Pretoria, pero pronto quedó claro que lo suyo era el apartheid. Los Musk no son afrikáners (o bóeres, los viejos colonos neerlandeseses que en 1902 perdieron contra Inglaterra la guerra y el poder), sino británicos, los verdaderos dueños de aquella Sudáfrica.