Sanjuana Martínez

Periódico La Jornada

Domingo 13 de abril de 2025, p. 9

Fue el Día del Niño de 2023, cuando Dioselina Zavala González descubrió que su nieto de seis años con una discapacidad en el neurodesarrollo y de motricidad por encefalopatía, era abusado sexualmente por Héctor Tenorio Rodríguez, padre biológico del menor.

Dioselina, de 69 años, tenía sus sospechas desde antes, porque cuando venía desde Reynosa a visitar la casa de su hija Beatriz Morales Zavala de la colonia Portales, en la Ciudad de México, se percató de que su nieto dormía con su papá, en lugar de compartir habitación con su pareja.

El niño (con iniciales LTM) se dormía con su padre, algo que me pareció muy raro. Y el 30 de abril, siendo las 19 horas, escuché a mi nieto llorar muy feo y el niño se bajó el pantalón junto con su calzón y nos mostró que en su pompis izquierda tenía una mordida. Tenía unos dientes marcados en su glúteo. Dijo que lo había mordido su papá.

Indignada, la abuela preguntó a su yerno por qué, mientras la mamá del menor le dijo: tenías que hacer esto precisamente hoy . Héctor contestó con una sonrisa de manera cínica, sin decir nada, pero tampoco sin negarlo.

El niño luego le dijo a su abuela: mi papá es asqueroso . Esa expresión lapidaria se convirtió en una luz roja para Dioselina quien inmediatamente fue atando cabos de lo que en ese momento era sólo una hipótesis: “una mañana mi nieto se levantó y estaba desnudo, noté que sus testículos estaban hinchados, después cuando doblé su ropa vi que su bóxer tenía un agujero en el área del ano, lo cual se me hizo raro. El niño me dijo que le dolía, pero no quise preguntarle a mi hija. Luego, el 22 de junio, cuando regresé a su casa el pequeño seguía durmiendo con mi yerno y era medicado por las noches. Al despertar, mi nieto fue al baño y al limpiarlo me percaté de que tenía su ano con ‘rasguños’.”

Un secreto compartido

Sin perder más el tiempo, la abuela presentó el 23 de junio de 2023 una denuncia penal por violación equiparada en la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales, con la carpeta de investigación CI-FIDS/FDS-7/UI-FDS-7-03/00800/06-2023.

La testimonial del niño a la que ha tenido acceso La Jornada frente a la ministerio público Diana Palma Moreno, despejó todas las dudas:

“–¿Cómo se llama tu papá?

–Héctor.

–¿A qué juegas cuando están solos?

–Siempre hace cosas que no me gustan.

–¿Qué cosas?

–Me pica la cola y se toca o me toca las pompas (Fojas 18 y 19).

–¿Con qué te pica la cola?

–Con una inyección

–¿Cómo es la inyección?

–De color amarillo grande, yo me hago el dormido y lo hace antes de que venga mi mamá, ella va al tianguis a comprar fruta.

–¿Dónde estabas cuando Héctor te hizo eso?

–En mi casa, en el baño.

–¿Te duele cuando tu papá te pica la cola?

–Sí, mucho.

–¿Cuántas veces lo ha hecho?

–80 veces.

–¿Se lo has dicho a alguien?

–A mi mamá.

–¿Y qué dice tu mamá?

–Mi mamá le dice a Héctor que no me haga eso.”

El niño continúa contestando las preguntas en la entrevista:

–Mi papá me ha picado la cola así (el niño se pone su dedo atrás en sus pompis) en la cama, en la mañana porque siempre me cambio, me pongo a comer. Me ha picado 80 veces, con un martillo, me hizo pug (se pega en las pompis) … me aplasta con una almohada, siento que me lastima muy fuerte, me lastima así, (el niño se vuelve a pegar en medio de sus pompis), quiero a mi papá, pero quiero que se muera para que no me haga nada…”

En la medida en que van avanzando las entrevistas al menor, aumenta el tono de sus testimonios:

“Mi papá me metía su pilín por donde hago popó, en mi cola, me lastimaba, yo lloraba, le decía no me lo hagas y mi papá me decía te voy a empujar las nalgas y no quiero que le digas a nadie o te voy a hacer más duro…”

Añade: Eso era cuando mi mamá se iba al tianguis o cuando era de noche era cuando mi mamá estaba en el trabajo o iba de viaje o no me acuerdo si estaba dormida en otro cuarto de la casa de Portales. Fue en el cuarto, yo me dormía con mi papá y él me ponía viendo la almohada (el niño se recuesta boca abajo, diciendo así), entonces mi papá metió su pilín en mi cola varias veces, luego ya nos dormimos.

–¿Te acuerdas la primera vez que pasó eso que me estás contando?

–Yo no iba todavía a la escuela, fue después de que llegó Santa Clos, yo era más chiquito, el 25 de diciembre fue Navidad y fue al otro día fue cuando paso, era de noche, yo estaba en el cuarto y entonces papá me ponía viendo la almohada, me quitaba la ropa y metió su tilín en mi cola varias veces, yo lloraba porque me dolía, luego ya nos dormimos.

–¿Tu papá alguna vez te pidió que le tocaras alguna parte de su cuerpo?

–No, pero sí me besaba en la boca,me metía la lengua en mi boca”.

Complicidad materna