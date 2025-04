Es así, como con diálogo, se avanza en la búsqueda de soluciones a las inquietudes que han manifestado grupos estudiantiles , afirmó la máxima casa de estudios.

Reiteró igualmente que la Comisión de Legislación del Consejo Universitario acordó, por unanimidad, la eliminación de la reforma al artículo 15 del Reglamento del Tribunal Universitario y que esta disposición no está vigente pues no ha sido publicada y el rector, Leonardo Lomelí Vanegas, ha instruido que no se haga.