Yenny Aracely Pérez, secretaria general de la sección 22 de Oaxaca, indicó que luego de realizar un proceso democrático de consulta a la base magisterial, se acordó que la lucha en las calles es lo que puede llevar al cumplimiento de nuestras demandas. Por eso, el llamado es a que nos sumemos a una lucha que no es sólo de maestros, sino de todos los sectores que se sientan afectados .

Reconoció que no es fácil salir a las calles y dejar nuestras escuelas, por eso hemos mantenido una estrecha comunicación con los padres de familia, que también esperamos se sumen a esta gran lucha que no es por beneficios personales ni únicamente para los trabajadores de la educación, sino para todos los que aspiran a recuperar lo que nos quitaron en la seguridad social, y por el derecho a una pensión digna , indicó.

Pedro Hernández, secretario general de la sección 9 de la Ciudad de México, destacó que más de 35 organizaciones sociales, populares y sindicales se han sumado a esta exigencia de abrogación a la Ley del Issste de 2007.

Destacó que los docentes si bien valoramos que se haya retirado la iniciativa de reforma a la Ley del Issste presentada el pasado 7 de febrero, consideramos que esto es insuficiente, así como los decretos que la Presidenta ha comenzado a emitir para hacer quitas y condonar intereses a deudas impagables del Fovissste .