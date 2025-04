Fabiola Martínez

Periódico La Jornada

Domingo 13 de abril de 2025, p. 6

Con un pequeño paquete de volantes impresos en papel biodegradable y reciclado, como marca la regla de la elección judicial, una abogada avanza de mesa en mesa en una fonda para pedir a los comensales que conozcan su perfil. Es candidata a jueza de distrito laboral y lo que ha encontrado es que la mayoría de los ciudadanos, en el mejor de los casos, saben que habrá una votación, pero no tienen idea del proceso ni qué se elegirá.

Ataviada con blusa amarilla, color de la boleta de jueces de distrito, señaló que el voto popular es la única vía para alcanzar su sueño, porque los procesos de selección o concurso eran irregulares o de dudosa veracidad, aun cuando en su función (secretaria instructora de un juzgado) el escalafón y la experiencia le debían abrir esa oportunidad. Había jueces 100 por ciento penalistas que da la casualidad que se quedaban en los espacios de materia laboral , aseveró.

Sin embargo, la campaña ha sido difícil no sólo porque no podemos usar ni un micrófono o un templete, sino porque la gente no está informada. Aquí los señores me acaban de preguntar qué partido me postula .

La ausencia de información se refiere a que para este proceso inédito no hubo financiamiento público, a diferencia de las elecciones de los poderes Ejecutivo y Legislativo, dominados por partidos que sí cuentan con prerrogativas millonarias.