Carolina Gómez Mena

Periódico La Jornada

Domingo 13 de abril de 2025, p. 6

En el contexto de las próximas elecciones judiciales, Luis Arriaga, rector de la Universidad Iberoamercana (Ibero), sostuvo que donde se desarrollan más litigios es en las instancias locales y también es allí donde se cometen la mayor cantidad de injusticias.

El jesuita señaló que en su experiencia de más de 20 años como defensor de derechos humanos (dirigió el centro Miguel Agustín Pro Juárez) constató de primera mano que “las cárceles mexicanas están llenas de personas pertenecientes a los sectores más empobrecidos, y muchos están encarcelados por delitos muy insignificantes: el robo de comida o de animales.

En las prisiones no habitan los delincuentes más peligrosos o los que han cometido delitos de cuello blanco, sino que están las personas que no han tenido acceso a una defensa de calidad, y no se les han respetado sus derechos humanos más mínimos .

Ante ese panorama, la reforma al Poder Judicial brinda cierta esperanza de que algunas personas electas de verdad tengan independencia judicial, integridad y capacidad”. Sin embargo, para el también abogado existen más riesgos que posibilidades de que las cosas cambien en materia de justicia.