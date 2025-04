–Yo lo que veo es que hay una posición que ha tratado a lo largo de estos meses de que no haya elección y que fracase. Desde ahora hay que decir que esas son las posiciones que van a fracasar, porque habrá elección, una buena elección. Se va a difundir que habrá una elección, la gente lo sabrá y saldrá a votar, porque es indispensable que entiendan cómo funciona el sistema y voten. Entonces, no comprendo las posiciones diferentes a esto.

–¿A qué se refiere?

–El sistema constitucional es obligatorio, es decir, no es que queramos o no que haya elección judicial, la habrá, (porque) está en la Constitución. No es que queramos o no que los Poderes de la Unión participen en esta elección, está en la Constitución, (y éstos) proponen candidatos y los difunden. En consecuencia, y de manera sistemática, se concluye que también pueden invitar a votar, pero eso no significa que puedan hacer la invitación de manera irrestricta o sin límites.