Jessica Xantomila y Jared Laureles

Periódico La Jornada

Domingo 13 de abril de 2025, p. 4

Afuera de la embajada de Venezuela en México pernoctan decenas de migrantes de ese país en espera de ser repatriados en vuelos humanitarios, luego de que quedaron varados por la cancelación del sistema CBP One para solicitar asilo en Estados Unidos.

Varias de las personas, incluidas familias con niños, han aguardado por más de 20 días en la calle de Schiller, en Polanco, entre cartones, algunas cobijas y maletas, a que funcionarios de la sede diplomática les brinden información certera sobre cuándo podrán disponer de vuelos y cuál es el proceso para ser seleccionado.

Migrantes consultados aseguraron que la embajada ha dado prioridad a las mujeres con hijos y familias, pero en las inmediaciones de esta sede hay varias que tienen más de tres semanas sin que se les asigne un lugar. Entre ellos comentan que la lista de solicitantes asciende a más de 17 mil, y a los hombres solteros no nos toman en cuenta .