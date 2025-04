En la novela biográfica publicada en Amazon y en Kindle, Vida, ¿nada me debes? La amada inmóvil y su hija, a partir de la información confidencial obtenida de descendientes directos, su autor, Hernán González G. colaborador de La Jornada, incluye una desconocida anécdota entre el entonces reconocido poeta y diplomático Amado Nervo, su hija adoptiva, Margarita Dailliez, y el Indio Grande Rodolfo Gaona. Cuando en México ya no quedan Gaonas ni por asomo y menos escritores famosos que se ocupen del hoy prohibido tema, un humanismo falso juega a abolir toda violencia y se pone a las órdenes de la globalización uniformadora anglosajona.

“Como sin entender una palabra mirara asombrada aquella figura morena, varonil y atractiva soltó mi mano y dirigiéndose al señorín expresó con altisonante voz: ‘pues hoy quiero corresponder a ese elogio diciendo que usted, maestro Nervo, vino a escribir a la tierra de Cervantes ¡y se ha hecho valer!’ Mientras los comensales prorrumpían en una espontánea y unánime ovación yo flotaba y ellos volvieron a abrazarse, despidiéndose. Pocas veces en mi vida vi al poeta más emocionado y en la mirada de ambos alcancé a vislumbrar la tremenda fuerza que manaba de un pueblo como el mexicano, aún desconocido para mí, al tiempo que comprobaba que nunca antes la presencia de un varón me había provocado tan perturbadora agitación.

“Por periódicos y revistas me enteraba de los constantes triunfos del señor Gaona, luego supe de su matrimonio con la actriz española Carmen Ruiz Moragas en octubre de ese 1917, en Granada, y de su separación sólo tres meses después. Lucía, que se enteraba de todo no por lo que leía sino a través de amistades y conocidos, me dijo que desde el año anterior la señora Carmen era amante del mismísimo rey Alfonso XIII y que el último en enterarse había sido el torero mexicano, utilizado como desesperada e inútil tapadera por la actriz y sus padres y, según rumores, por el propio monarca. Pobre Gaona, tan apuesto y exitoso, me dije, cómo no hubo alguien que le explicara lo del ‘fuego cruel que arrastran los varones’ y la conveniencia de permanecer alertas…”