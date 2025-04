Entonces, la ciudad alemana quedó dividida por un muro construido en 1961 que no sería tumbado hasta 1989, en plena decadencia de la Unión Soviética, abriendo el camino a la unificación del país. En vez de un muro, Kellogg propuso como barrera natural el río Dniéper, que atraviesa de norte a sur el centro de Ucrania.

En una entrevista al diario británico The Times, Kellogg evocó una solución parecida a lo que pasó con Berlín en la Segunda Guerra Mundial, cuando había una zona rusa, una francesa, una británica y una estadunidense .

La eventual fuerza de paz franco-británica se situaría al oeste de este río, afirmó. También propuso la creación de una zona desmilitarizada en las líneas actuales del frente en el este de Ucrania para separar las tropas de Kiev y sus aliadas de las rusas.

Para Kellogg, la presencia de soldados británicos y franceses al oeste del Dniéper no sería provocativa en absoluto para Moscú, aunque añadió que es posible que el Kremlin no aceptara esta propuesta. En un mensaje posterior en X, el emisario de la Casa Blanca precisó que en la entrevista no se refería “a una partición de Ucrania.