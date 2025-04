La Asociación Americana de Juristas emitió un comunicado señalando que Este decreto incluye medidas como el toque de queda y la restricción de la movilidad, afectando directamente el ejercicio de derechos fundamentales y generando un ambiente de intimidación en regiones donde la candidata opositora, Luisa González, cuenta con un respaldo significativo .

Pero no sólo eso sorprendió al país andino. El Consejo Nacional Electoral (CNE) decidió no realizar los comicios de este domingo en territorio de Venezuela, por lo que más de 10 mil ecuatorianos que residen en ese país no podrán votar. El informe de un departamento técnico del CNE señala que nunca se pudo definir el presupuesto y tampoco el espacio físico que se usaría como recinto, por lo que no se pudo emitir información concreta sobre el proceso . El material electoral ya estaba en territorio venezolano y se tenía previsto que sólo se abriera un recinto electoral en Caracas.

La dirigencia de la RC rechazó la medida, no sólo porque se coarta el derecho de los emigrantes ecuatorianos, sino porque en Venezuela normalmente la votación, mayoritariamente, favorece a ese movimiento político, con lo cual se restarían puntos en la suma total de González.

Nuevas medidas llaman la atención de observadores

Previamente, Noboa y el CNE tomaron medidas que llamaron la atención de los observadores internacionales. Entre otras, las siguientes: el cambio de 11 recintos electorales a última hora por el invierno ; la emisión de cadenas nacionales de radio y televisión cuatro veces al día con mensajes de apoyo a la gestión gubernamental; la presencia de artistas internacionales en eventos del movimiento oficialista, prohibida en el Código de la Democracia; y se suspendieron las votaciones en dos recintos carcelarios con más de 4 mil personas privadas de libertad con derecho de sufragar.

También Noboa limitó el ingreso de ciudadanos extranjeros al país, a través del Decreto Ejecutivo 597, con una regulación especial temporal en las fronteras norte y sur de Ecuador , desde las 16 horas del viernes hasta las 23:59 del lunes 14 de abril.

Y se hizo extensiva entre las delegaciones internacionales la denuncia de funcionarios estatales de ser obligados a asistir a capacitaciones destinadas al control electoral del movimiento oficialista Acción Democrática Nacional (ADN), para hoy.