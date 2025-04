En su cuenta de X, Sanders agradeció a Los Ángeles por nuestra manifestación más grande hasta la fecha . Los asistentes salieron para decir no al trumpismo, no a la oligarquía, no al autoritarismo y no a una economía amañada , subrayó el congresista.

El evento de esta jornada marca la sexta parada de la gira que comenzó el 20 de marzo con dos actos en North Las Vegas, Nevada, y Tempe, Arizona.

Critica Trump expropiación de tierras en Sudáfrica

En tanto, el presidente Donald Trump denunció que en Sudáfrica está ocurriendo un genocidio contra los granjeros blancos y criticó la política de confiscación de tierras tras el periodo del apartheid.

El magnate insistió en que los granjeros blancos son objeto de una persecución sistemática que pone en serio peligro su participación en la próxima cumbre del G-20 a celebrarse en noviembre en ese país.

¿Cómo se supone que vamos a ir a Sudáfrica a la importantísima reunión del G-20 cuando la confiscación de tierras y el genocidio son el tema principal de conversación? , expresó Trump en su cuenta Truth Social, donde aseguró que están apropiándose de las tierras de agricultores blancos y luego asesinándolos a ellos y a sus familias .

Trump, que alertó de un silencio informativo y reiteró sus dudas sobre asistir a la reunión anual de los jefes de Estado y de gobierno de las 20 economías más grandes del mundo, cuestionó: ¿es este el lugar que queremos para el G20? ¡No lo creo! .

Con información de Europa Press