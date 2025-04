▲ Fans de la banda surcoreana acudieron con looks llamativos al estadio GNP. Foto Germán Canseco

El concierto formó parte de la gira dominATE, que ya cruzó Sudamérica con escalas en Chile, Brasil y Perú. México representó un punto crucial, no sólo por el tamaño del recinto, sino por la respuesta del público.

Las voces desgarradas coreaban letras en coreano como si fueran propias. El suelo del foro no se mantuvo quieto. En el ambiente flotaban gritos entrecortados: los amo , gracias por venir . Y en medio de esa marea, los Lightsticks proyectaron tonos coordinados que se fundían con los visuales del escenario.

El primer encuentro entre los integrantes –Bang Chan, Lee Know, Changbin, Hyunjin, Han, Felix, Seungmin e I.N– y sus seguidores mexicanos, en su mayoría mujeres, no dejó espacio para la timidez.

Stray Kids, la banda surcoreana nacida en 2017, se presentó por primera vez en México frente a más de 65 mil personas que no cedieron ni un segundo al silencio.

La primera función agotó sus boletos en cuestión de minutos. Más de 100 mil personas ingresaron a la fila virtual. Ante la demanda, se abrió una segunda fecha, que repitió el fenómeno: ningún asiento quedó vacío.

La fidelidad de las STAY –nombre oficial del fandom– superó las expectativas. Esta tribu se prepara: estudia coreografías, memoriza puentes musicales, aprende saludos. No llega nada más a mirar. Llega a corresponder.

Algunas canciones del repertorio provocaron convulsiones colectivas: Thunderous, District 9, Venom, Maniac, Case 143. Cada una fue seguida por una ovación que se extendía en forma de lágrimas, abrazos o besos. Ni los solos de Han (Hold My Hand), Lee Know (Youth) y Hyunjin (So Good) disminuyeron la intensidad.

Durante el concierto, una frase breve en español encendió aún más al público: Amamos los tacos. Esperamos mucho para llegar aquí. Entonces... ¿nos divertimos hoy? , preguntaron. La respuesta fue un rugido…